Alex Zanardi trasferito al San Raffaele di Milano, torna in terapia intensiva: «Condizioni instabili» (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano: il campione, coinvolto in un incidente in handbike lo scorso 19 giugno, ha lasciato il centro di riabilitazione raggiunto solo qualche giorno fa per tornare in terapia intensiva. Lo rende noto un comunicato del direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, Claudio Zanon, precisando che «non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso». Leggi anche >> Alex Zanardi dimesso e trasferito in un centro di riabilitazione: gli ultimi aggiornamenti Alex Zanardi trasferito al San Raffaele di Milano: instabilità ... Leggi su urbanpost

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - fattoquotidiano : Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni instabili” - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - _Since2004 : RT @LiaCapizzi: Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni instabili.… - GiuseppeLepera5 : E' un momeno duro e difficile. Ma Alex è abituato a queste dure battaglia e come sempre sarà lui a battere le diffi… -