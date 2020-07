Alex Zanardi: le condizioni instabili preoccupano, trasferito d’urgenza al San Raffaele (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito di nuovo in terapia intensiva, questa volta al San Raffaele di Milano: le sue condizioni instabili preoccupano i medici. Le condizioni instabili di Alex Zanardi hanno reso necessario un nuovo trasferimento in terapia intensiva: è quanto hanno comunicato i medici, annunciando l'arrivo del campione al San Raffaele di Milano. Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, ha rilasciato il seguente comunicato sulle condizioni di Alex Zanardi: "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente ... Leggi su movieplayer

