Alex Zanardi | il cappellano di Villa Beretta | E' un uomo d' acciaio e ce la farà

"Sono qui da nove anni", dice don Luca Poli. E' il cappellano di Villa Beretta, la nuova casa di Alex Zanardi sulla collina di Costa Masnaga. Ex missionario in Africa, un sacerdote dinamico.Continua il difficile percorso di Alex Zanardi per riprendersi dopo il drammatico incidente di cui è stato vittima. Da pochi giorni il campione è stato trasferito al centro di riabilitazione di Villa ...