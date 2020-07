Alessia Marcuzzi, qui la figlia Mia era piccola piccola. Eccola oggi, clone della mamma (Di venerdì 24 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono l’esempio vivente a dimostrare il fatto che l’idea di una famiglia allargata possa realizzarsi concretamente, se tutte le parti coinvolte sono d’accordo e aperte mentalmente. Il segreto è mettere sempre avanti amore, empatia e rispetto verso gli altri componenti. oggi la piccola Mia Facchinetti, nata dalla relazione con la iena bionda di Italia Uno, chiama spesso il patrigno (Paolo Calabresi) ‘papà’ e quello naturale sembra non esserne affatto geloso. “Lui ama alla follia mia figlia. Non sono geloso del fatto che passi del tempo con lei. Mia a volte si sbaglia, mi chiama Paolo e a lui lo chiama papà, non mi dà fastidio, lo trovo un gesto d’amore, non riesco ad avere ... Leggi su tuttivip

