Alberto Zangrillo dice al Fatto che non si candida e che il virus perde forza (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo un ritratto velenoso pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano a firma di Daniela Ranieri, oggi Alberto Zangrillo scrive al giornale per far sapere che non ha intenzione di candidarsi: Gentile Direttore, vorrei rispondere alle curiosità gentilmente sollevate dalla Dr.ssa Ranieri sul “Commento” del 23 luglio. È verissimo che alcuni tra i miei illustri assistiti sono meno tracciabili del solito, ma potendo comunicare con loro quotidianamente, sono poco interessato ai loro movimenti, comunque non condizionati dalla necessità di alcuna quarantena. Quanto alla politica, il mio totale disinteresse ad ogni tipo di coinvolgimento è confermato, ora e sempre, semplicemente perché quando un obiettivo è così semplice da raggiungere, perde il mio ... Leggi su nextquotidiano

Dopo un ritratto velenoso pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano a firma di Daniela Ranieri, oggi Alberto Zangrillo scrive al giornale per far sapere che non ha intenzione di candidarsi: vorrei ...

Convegno coi virologi in Senato. La scomunica su chi partecipa

E già fischiano le orecchie ai partecipanti: Armando Siri, Vittorio Sgarbi, Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti, Maria Rita Gismondo, Giulio Tarro, Massimo Clementi e molti altri. Alla «partita» era ...

