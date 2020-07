Alba Parietti “sbugiardata” da un giornale: ecco le foto naturali senza ritocchini di Photoshop (Di venerdì 24 luglio 2020) Alba Parietti in vacanza ad Ibiza viene “smascherata” dal settimanale Oggi nella sua versione online. La celebre opinionista, infatti, ha pubblicato di recente uno scatto su Instagram dove appare con gambe da urlo e ventre piatto, ma, nella realtà, ci sono un po’ di differenze… Alba Parietti “sbugiardata” da un giornale: ecco le foto senza... L'articolo Alba Parietti “sbugiardata” da un giornale: ecco le foto naturali senza ritocchini di Photoshop proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Notiziedi_it : “Non usi filtri?”, la rivista smaschera Alba Parietti: Instagram vs realtà - blogtivvu : Alba Parietti “sbugiardata” dal settimanale Oggi: gli scatti senza ritocchini... ??? ?? Ti raccontiamo il resto (FOT… - blogtivvu : Alba Parietti “sbugiardata” da un giornale: ecco le foto naturali senza ritocchini di Photoshop - Rifugianima : RT @ilgiornale: La rivista Oggi 'smaschera' Alba Parietti pubblicando le stesse foto della showgirl in spiaggia a Ibiza, ma senza il ritocc… - ilgiornale : La rivista Oggi 'smaschera' Alba Parietti pubblicando le stesse foto della showgirl in spiaggia a Ibiza, ma senza i… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti e la sua chiacchierata vita sentimentale, da Franco Oppini a Christopher Lambert Corriere della Sera Alba Parietti “sbugiardata” da un giornale: ecco le foto naturali senza ritocchini di Photoshop

Quasi 60 anni e un fisico da urlo. Alba Parietti, infatti, a mio parere è bellissima così, imperfezioni comprese. La conduttrice, però, ha voluto condividere uno scatto un poco modificato da Photoshop ...

"Non usi filtri?", la rivista smaschera Alba Parietti: Instagram vs realtà

Filtri sì o filtri no? Che siate di una fazione o dell'altra è innegabile che sui social il ritocco sia all'ordine del giorno. Tra i personaggi famosi da sempre criticati per l'eccessivo utilizzo di f ...

Quasi 60 anni e un fisico da urlo. Alba Parietti, infatti, a mio parere è bellissima così, imperfezioni comprese. La conduttrice, però, ha voluto condividere uno scatto un poco modificato da Photoshop ...Filtri sì o filtri no? Che siate di una fazione o dell'altra è innegabile che sui social il ritocco sia all'ordine del giorno. Tra i personaggi famosi da sempre criticati per l'eccessivo utilizzo di f ...