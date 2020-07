Al Bano parla della figlia Jasmine e spiazza tutti: è la prima volta che il cantante tocca un argomento così delicato (Di venerdì 24 luglio 2020) Sempre al centro del gossip Al Bano Carrisi sta recuperando pian piano la sua dimensione. Dopo le lite, le chiacchiere e le voci che lo vedevano a un passo da Romina Power, il cantante di Cellino San Marco ha tenuto a sottolineare il suo rapporto rafforzato con la compagna Loredana Lecciso. La coppia ha trascorso un lungo periodo insieme post quarantena e sembra essere di nuovo super affiatata. Al Bano, da parte sua, se da una parte ha espresso tutte le sue perplessità sulla ripresa economica post Covid 19, dall’altra si compiace del talento di su figlia Jasmine. Non è mai facile, per i figli di personaggi dall’ingombrante passato artistico, farsi largo con le proprie forze in un mondo che è sempre pronto a gridare alla raccomandazione. Forse Al Bano non ... Leggi su caffeinamagazine

generacomplotti : RT @gAt0r__: La crisi economica post #COVID19 è quasi sparita dai radar dell'informazione mainstream, si parla solo di dove andremo al mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano parla Al Bano: giudico Jasmine solo come artista e non come genitore Caffeina Magazine Bertotto: “Pioli possiede idee di valore. De Paul e Lasagna hanno qualità importanti”

In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Valerio Bertotto, tecnico ed ex calciatore di Udinese e Siena. Valerio Bertotto si è soffermato sulle vicende ...

Al Bano segue la dieta Lemme, Loredana Lecciso: “Avevo iniziato anche io, poi ho abbandonato”

La costanza con cui Al Bano Carrisi sta seguendo la dieta del controverso farmacista Alberico Lemme è premiata dai risultati che lui stesso ha raccontato: sette i chili smaltiti negli ultimi mesi dal ...

In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Valerio Bertotto, tecnico ed ex calciatore di Udinese e Siena. Valerio Bertotto si è soffermato sulle vicende ...La costanza con cui Al Bano Carrisi sta seguendo la dieta del controverso farmacista Alberico Lemme è premiata dai risultati che lui stesso ha raccontato: sette i chili smaltiti negli ultimi mesi dal ...