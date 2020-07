Airbus tende la mano a Boeing sul caso «aiuti illegali dall’Ue». La Commissione europea: «Ora gli Usa rimuovano i dazi o reagiremo» (Di venerdì 24 luglio 2020) Si va verso una pacificazione dei rapporti tra i due produttori di aeromobili. Airbus ha deciso di dare regione alla decisione del WTO e di conformarsi alle sue regole, ponendo cosi fine a un contenzioso con Boeing che andava avanti dal 2004. L’organizzazione mondiale del commercio aveva condannato nel 2019 il costruttore di aerei franco-tedesco per aver ricevuto aiuti di stato illegali da parte di Bruxelles, dopo il ricorso di Boeing. Ora Airbus ha deciso di tendere una mano alla compagnia americana: «È l’ultimo passo per fermare una disputa di vecchia data e rimuovere qualsiasi giustificazione agli aumenti delle tariffe e dei dazi commerciali statunitensi», ha dichiarato in un comunicato. ... Leggi su open.online

Milli19751 : RT @Lucio_Cillis: Wto, Airbus tende la mano a Boeing e l'Ue chiede lo stop ai dazi Usa - repubblica : RT @Lucio_Cillis: Wto, Airbus tende la mano a Boeing e l'Ue chiede lo stop ai dazi Usa - Lucio_Cillis : Wto, Airbus tende la mano a Boeing e l'Ue chiede lo stop ai dazi Usa - PreziosiAntonio : Wto, Airbus tende la mano a Boeing e l'Ue chiede lo stop ai dazi Usa - La Repubblica - lamescolanza : #Wto, #Airbus tende la mano a #Boeing e l’Ue chiede lo stop ai #dazi Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Airbus tende Wto, Airbus tende la mano a Boeing e l'Ue chiede lo stop ai dazi Usa la Repubblica Wto, Airbus tende la mano a Boeing e l'Ue chiede lo stop ai dazi Usa

ROMA - Dopo anni di scontri, ripicche e appelli davanti al Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, arriva una frenata che potrebbe riportare la calma nello scontro aperto da 16 anni tra Airbus e ...

Airbus: annuncia piena conformita' a regole commercio, tende mano a Boeing

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - Airbus ha compiuto un passo in avanti nella direzione di una pacificazione con Boeing nella disputa che oppone i due produttori aeronautici davanti all' ...

ROMA - Dopo anni di scontri, ripicche e appelli davanti al Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, arriva una frenata che potrebbe riportare la calma nello scontro aperto da 16 anni tra Airbus e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - Airbus ha compiuto un passo in avanti nella direzione di una pacificazione con Boeing nella disputa che oppone i due produttori aeronautici davanti all' ...