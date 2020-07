"Ai giovani spazio di creatività". Nino Migliori lancia il Premio Fotografico 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) ”Nei giovani c’è tanta ricchezza, creatività, innovazione, desiderio di esprimersi, ma molto spesso non vengono offerte loro opportunità adeguate”. A parlare è Nino Migliori, presidente del Premio Fotografico promosso da BPER Banca, Fondazione Nino Migliori, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e HuffPost Italia. La nuova edizione del Premio è scattata il 22 giugno e durerà fino al 12 ottobre 2020.Nino Migliori è presidente del Premio fin dall’inizio. “Ho subito aderito a questo progetto di BPER Banca - spiega - proprio perché dedicato agli studenti. E ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Ai giovani spazio di creatività'. Nino Migliori lancia il Premio Fotografico 2020 - teo_acm : RT @Jerry_3_: Ci lamentiamo che i giovani italiani non trovano spazio nelle big. Grazie al cazzo, appena i giocatori interessanti indovinan… - Ma_Do_Sd : RT @Jerry_3_: Ci lamentiamo che i giovani italiani non trovano spazio nelle big. Grazie al cazzo, appena i giocatori interessanti indovinan… - Jerry_3_ : Ci lamentiamo che i giovani italiani non trovano spazio nelle big. Grazie al cazzo, appena i giocatori interessanti… - AleLepri : @Danielefadanni @EugeneAndHisAxe @flayawa ..che sia un escamotage di Fedeli per uscire dal perculo? Questo non lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani spazio "Ai giovani spazio di creatività". Nino Migliori lancia il Premio Fotografico 2020 L'HuffPost Un parco con anfiteatro per la biblioteca

È una delle due opere realizzate a Gavardo con i fondi regionali che ridisegna l'ingresso al centro storico; l’altra sarà un marciapiede lungo la “Rata del Torcol”. Ma sono numerosi i cantieri al via ...

"Ai giovani spazio di creatività". Nino Migliori lancia il Premio Fotografico 2020

”Nei giovani c’è tanta ricchezza, creatività, innovazione, desiderio di esprimersi, ma molto spesso non vengono offerte loro opportunità adeguate”. A parlare è Nino Migliori, presidente del Premio Fot ...

È una delle due opere realizzate a Gavardo con i fondi regionali che ridisegna l'ingresso al centro storico; l’altra sarà un marciapiede lungo la “Rata del Torcol”. Ma sono numerosi i cantieri al via ...”Nei giovani c’è tanta ricchezza, creatività, innovazione, desiderio di esprimersi, ma molto spesso non vengono offerte loro opportunità adeguate”. A parlare è Nino Migliori, presidente del Premio Fot ...