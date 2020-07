Agropoli, torna con febbre da vacanza: positivo al coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – torna da una vacanza e risulta positivo al Covid. È accaduto oggi ad Agropoli. A darne notizia il sindaco Adamo Coppola che ha tranquillizzato la popolazione del suo comune. La persona rientrata dalla vacanza già con la febbre non è uscita e quindi risulta al momento nulla la filiera dei contatti. Non c’è al momento rischio che il cittadino di Agropoli risultato positivo al covid-19 possa aver infettato altre persone. Il sindaco Adamo Coppola ha chiesto però comunque a tutta la popolazione di incrementare le misure di sicurezza e di attenersi in maniera più scrupolosa alle norme anticontagio. Il primo cittadino ha disposto ... Leggi su anteprima24

