“Agalma”, il film documentario sulla vita quotidiana al Museo Archeologico di Napoli (Di venerdì 24 luglio 2020) Il film documentario “Agalma, vita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli”, scritto e diretto da Doriana Monaco, è stato selezionato alla 17esima edizione delle Giornate degli Autori in occasione della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Il film racconta la quotidianità e le attività all’interno di uno dei musei archeologici più importanti del mondo. E’ un racconto intimo in cui le opere d’arte si rivelano come materia viva, in un luogo dove l’umanità che ha creato un patrimonio inestimabile incontra l’umanità impegnata giorno per giorno a preservarlo. Prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) ... Leggi su ilnapolista

