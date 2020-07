ADL non molla sul progetto rivoluzionario sui diritti tv: già fissato nuovo incontro con i presidenti di A (Di venerdì 24 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis è fortemente intezionato a portare avanti il suo progetto relativo ai diritti tv legati al calcio ed ha già fissato un nuovo appuntamento ai presidenti delle altre squadre per esporre il suo progetto. Leggi su tuttonapoli

Aurelio De Laurentiis è fortemente intezionato a portare avanti il suo progetto relativo ai diritti tv legati al calcio ed ha già fissato un nuovo appuntamento ai presidenti delle altre squadre per es ...

Koulibaly, De Maggio: “ADL è leale, senza i 100 mln qualsiasi club sbatte la testa!”

Valter De Maggio ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul futuro di Kalidou Koulibaly: “De Laurentiis è leale, lui dice ...

