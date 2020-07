“Addio, Mago!”. Lutto nel calcio italiano: “Eri il più grande di tutti!” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sergio Vatta era un simbolo non solo del mondo granata, ma del calcio intero: non è un caso che per tutti fosse semplicemente il Mago. Giovedì 23 luglio, Sergio è morto. Fu lo scopritore di numerosi talenti granata. Era nato a Zara, in Dalmazia, 82 anni fa. Negli anni Sessanta fu calciatore nelle serie minori. Giocò con le maglie di Triestina, Aquila, Campobasso e Fano. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, si dedicò subito all’allenamento. Dopo Fano, Ancona, Ivrea, Asti e Pro Vercelli, nel 1972 arrivò sulla panchina dello Junior Casale che in due stagioni portò in serie C1. Nel 1976 entrò nel settore giovanile granata. Con i giovani del Torino, con cui ha lavorato sino al 1991, vinse due campionati Berretti, due campionati Primavera, sette coppe Italia Primavera e quattro tornei giovanili di Viareggio. ... Leggi su caffeinamagazine

