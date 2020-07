Acilia, il cane poliziotto si ferma davanti al cancello e “richiama” l’attenzione degli Agenti: e il suo fiuto non sbagliava (Di venerdì 24 luglio 2020) Acilia Nord. “Wumm” il cane antidroga della Polizia di Stato fiuta la presenza di sostanza stupefacente già dal cancello di casa e fa arrestare il proprietario. 2 panetti di hashish, circa 8 grammi di cocaina, 470 euro in contanti, 1 bilancino di precisione, 1 coltello e tutto il materiale per il confezionamento. Questo quanto rinvenuto e sequestrato dagli Agenti della Polizia di Stato del commissariato Ostia, diretto da Eugenio Ferraro durante alcuni servizi finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti. Droga fiutata già davanti al cancello di casa Decisivo il fiuto infallibile di “Wumm”- cane poliziotto – che ha segnalato al suo conduttore cinofilo la presenza di sostanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Acilia, il cane poliziotto si ferma davanti al cancello e “richiama” l’attenzione degli agenti: e il suo fiuto non … - FF_AAediPolizia : RT @QuesturaDiRoma: Acilia Nord. “Wumm” il #cane #antidroga della ,#PoliziadiStato fiuta la presenza di sostanza #stupefacente già dal canc… - QuesturaDiRoma : Acilia Nord. “Wumm” il #cane #antidroga della ,#PoliziadiStato fiuta la presenza di sostanza #stupefacente già dal… - IOMAMMATA : @Faqworld @virginiaraggi Ma dove vivete? Venite in zona Acilia, si fa fatica a camminare sui marciapiedi, persino i… -

Ultime Notizie dalla rete : Acilia cane Acilia, incastrato dal fiuto di Wumm, pusher in manette IlFaroOnline.it