Achille Lauro, polemiche sul poster che anticipa l’album 1990 e replica: “Me ne Frego” (Di venerdì 24 luglio 2020) Achille Lauro ha recevuto una “censura” per il poster che avrebbe dovuto anticipare l’album 1990 e lui risponde con “Me ne frego” Achille Lauro continua a far parlare di sé. Dopo l’abbigliamento provocatorio al Festival di Sanremo 2020, il cantante sta facendo discutere per un poster che lo ritrae in versione Barbie in stivali di lattex fino al ginocchio sopra ad un crocifisso fatto di Big Babol. L’immagine in questione non è mai stata resa pubblica e doveva pubblicizzare l’arrivo dell’album 1990, previsto per il 24 luglio 2020. L’artista ha poi parlato di una “censura” quasi incomprensibile per la mancata affissione in Corso Como a Milano. ... Leggi su nonsolo.tv

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - Lucadellisanti : P.s Ascoltate 1990 di Achille Lauro! - SMSNEWSOFFICIAL : @AchilleIDOL : ESCE IL DISCO “1990”, SETTE HIT MONDIALI PER CELEBRARE IL SUO ANNO DI NASCITA - lecomteyami : RT @gibzayn: Ho già detto che sweet dreams di Achille Lauro Feat Annalisa é una bomba? No perché altrimenti lo ridico - ALBERTINIGabry : RT @Phastidio: Ti rendi conto di essere obsoleto quando, leggendo il nome Achille Lauro, lo associ al Comandante delle scarpe spaiate elett… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Achille Lauro annuncia il nuovo album “1990” - Ticinonline Ticinonline Achille Lauro: Fuori il nuovo progetto "1990", 7 hit mondiali per celebrare il suo anno di nascita

Achille Lauro rende omaggio ai favolosi 90’s con 1990, il nuovo side project titolato proprio con l’anno della sua nascita e in arrivo dopo il successo di Sanremo, dopo l’uscita di 16 marzo già certif ...

AirPlay radio: terza settimana in vetta per Boomdabash & Amoroso, Gabbani decimo

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 30.2020 (dal 17 al 23 luglio 2020) che vede per la terza settimana consecutiva al primo posto Kar ...

Achille Lauro rende omaggio ai favolosi 90’s con 1990, il nuovo side project titolato proprio con l’anno della sua nascita e in arrivo dopo il successo di Sanremo, dopo l’uscita di 16 marzo già certif ...È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 30.2020 (dal 17 al 23 luglio 2020) che vede per la terza settimana consecutiva al primo posto Kar ...