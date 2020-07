Achille Lauro, esce album 1990 (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA, 24 LUG - E' uscito 1990, il nuovo album di Achille Lauro che rende omaggio agli anni Novanta e all'anno della sua nascita. Il disco arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, dopo l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

IlContiAndrea : #ARaccontareCominciaTu sebbene non fosse in palinsesto su #RaiTre, tornerà in primavera e si concentrerà sui cantan… - WebradioFinance : Ora in onda Joey feat. Achille Lauro - Dovrai (feat. Achille Lauro) su Webradio Finance - boccia_beatrice : Achille Lauro ha saputo calcare il palco di S. Remo in maniera esemplare. Dietro il trucco vistoso e abiti sgargian… - Daaadxoxo : RT @vlavivlava: la destra quando ha visto achille lauro usare un crocifisso: ?????????????? la destra quando ha visto salvini brandire un rosario… - mandarinomec : RT @vlavivlava: la destra quando ha visto achille lauro usare un crocifisso: ?????????????? la destra quando ha visto salvini brandire un rosario… -