Accademia di Santa Sofia, si chiude col botto la “sfida” online tra violinisti (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – chiude con un crescendo di straordinaria perfezione compositiva e interpretativa l’inconsueta e stimolante disfida on line, tra sei talentuosi e pluripremiati maestri violinisti italiani, che si sono fronteggiati a suon di archetto e comprovata eccellenza nel bellissimo confronto a due voci Bach & Telemann 2020: 3 Sonate, 3 Partite, 12 Fantasie per Violino solo. Si è compiuto così ieri alle 17.00, con la messa in onda dell’ultimo dei sei concerti in streaming, trasmessi in prima visione dal 6 al 23 luglio 2020, il progetto dedicato alle massime vette della letteratura per violino solo, ideato dall’Accademia di Santa Sofia, affiancata per l’occasione dall’importante rivista di settore Suonare News e dal ... Leggi su anteprima24

