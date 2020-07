Abbandonato perché ha il cancro, gli ultimi giorni di vita del cane Theo felici grazie a volontari (Di venerdì 24 luglio 2020) Abbandonato perché ha il cancro, gli ultimi giorni di vita del cane Theo felici. La storia del cane Theo, un esemplare di golden retriever con tumore terminale e Abbandonato in strada, al cui fianco però si è schierata una coppia di giovani che, con l’appoggio di altri volontari, ha deciso di rendere speciale questi ultimi giorni di vita dell’anziano cane con una divertente lista di cose da fare. Abbandonato in strada come fosse qualcosa di vecchio da gettare solo perché è malato di cancro e richiede cure e attenzioni per superare nel ... Leggi su limemagazine.eu

conoscerefede : @catlatorre Non l'hanno arrestato perche genitore ma perché ha abbandonato la via dell giustizia. Tenete fuori i b… - PMurroccu : @IrridenteL Il partito è lui, tutti i suoi vice lo hanno tradito e abbandonato perché lui non sarà mai un numero du… - Dolceanima2 : @stopconinomi Dopo 20 anni ho chiuso un’attività che rendeva benissimo.. Ho abbandonato una casa di 245 mq in Sicil… - Gaia_Mai_ : Edoardo Manozzi perché ci hai abbandonato - GabryB74 : @LorloreLorella @mikasounds In privato no perché hai detto come la pensavi e hai abbandonato la chat senza poterne… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonato perché Emissioni CO2, industria auto si allontana da obiettivi Ue - Sotto la Lente Agenzia ANSA