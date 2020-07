ABB investe nella mobilità elettrica in Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) Si parla di 30 milioni di dollari per la realizzazione di uno stabilimento produttivo in provincia di Arezzo Leggi su media.tio.ch

Si prevede che l'impianto di 16.000 metri quadrati sara' operativo entro la fine del 2021. Abb ha investe nel progetto 30 milioni di dollari che, si spiega in una nota, "e' un'ulteriore prova del ...

