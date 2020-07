ABB - In Italia una fabbrica per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici (Di venerdì 24 luglio 2020) La ABB, società specializzata nei campi dellelettrificazione e dellautomazione, ha annunciato linizio dei lavori per la costruzione del nuovo stabilimento di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Limpianto sarà impiegato nella produzione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.Il progetto. La fabbrica verrà realizzata a fronte di un investimento di 30 milioni di dollari (circa 25 milioni di euro). Si tratta di unoperazione che fa seguito a quella da 10 milioni di dollari (circa 8,5 milioni di euro) finalizzata alla creazione, nei Paesi Bassi, di un nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato alla mobilità elettrica, il quale verrà inaugurato entro la fine dellanno. Lo stabilimento toscano, nelle previsioni dellazienda, avrà una superficie di 16 mila ... Leggi su quattroruote

Posa della prima pietra dell’impianto per la realizzazione di sistemi di ricarica utili ai veicoli elettrici. Sorgerà nell’area di Sant’Andrea.

Si tratta di un centro di un sito produttivo per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. L'impianto sarà di 16.000 metri quadrati e operativo entro la fine del 2021.

