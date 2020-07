A scuola si ritorna il 14 settembre, firmata l’ordinanza (Di venerdì 24 luglio 2020) La ministra Azzolina ha firmato l’ordinanza per il ritorno a scuola il 14 settembre. ROMA – E’ stata firmata l’ordinanza dalla ministra Azzolina per il ritorno a scuola il 14 settembre. Un testo che stabilisce il giorno del rientro tra i banchi di tutti gli studenti che vale per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Come riportato da La Repubblica, toccherà poi alle singole Regioni determinare il calendario scolastico. L’unico paletto da rispettare sono i duecento giorni di lezioni. Le porte delle scuole si apriranno dal 1° settembre con le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti. La scuola riparte, i dubbi ... Leggi su newsmondo

