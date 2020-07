A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick posticipati al 2021 (Di venerdì 24 luglio 2020) A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick hanno due nuove date di uscita: Paramount ha infatti posticipato il debutto dei due film al 2021. A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick hanno due nuove date di uscita: 23 aprile 2021 e 2 luglio 2021, come annunciato da Paramount. Lo studio, tramite Chris Aronson, ha comunicato che la scelta è stata presa perché si considera essenziale vivere l'esperienza cinematografica sul grande schermo e la situazione attuale rende impossibile rispettare le tempistiche annunciate in precedenza per la distribuzione. Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, ... Leggi su movieplayer

A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick hanno due nuove date di uscita: Paramount ha infatti posticipato il debutto dei due film al 2021. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 24/07/2020 A Quiet Place 2 e Top Gun: ...

Songbird, la pandemia prodotta da Michael Bay

Forse molti di voi non lo sanno, ma Michael Bay quando non è impegnato a far esplodere di tutto è anche molto attivo come produttore, spesso con film a basso budget, come Ouija (2014) e relativo prequ ...

