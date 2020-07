A Enna sequestro da mezzo milione a due fratelli, uno era “a disposizione della mafia” secondo Brusca (Di venerdì 24 luglio 2020) PALERMO – La Direzione investigativa antimafia di Agrigento ha eseguito un sequestro di beni nei confronti dei fratelli Stefano e Gerlando Valenti, imprenditori attivi nel settore edile e del movimento terra, originari di Favara e oggi agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione mafiosa. Leggi su dire

