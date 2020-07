A Capri in piazzetta, spritz e mascherina. Promossa l'ordinanza del sindaco (Di venerdì 24 luglio 2020) “Non cambia molto mettere le mascherine anche all’aperto, anzi, andava fatto prima”. A Capri c’è un retrogusto di rassegnazione in questa estate post-Covid, tanto che le reazioni all’ordinanza del sindaco Marino Lembo, che pone l’obbligo di indossare i Dpi anche in strada nei fine settimana, è stata accolta dai più senza particolari lamentele, a parte il broncio dei giovanissimi. La regola, che vale il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 18 alle 4 di mattina – l’orario della movida – e che avrà validità fino al 31 luglio, arriva dopo il caso di tre giovani romani risultati positivi in seguito a un soggiorno nell’isola lo scorso weekend.HuffPost ha raccolto le reazioni delle persone del posto, tra negozianti, ristoratori e ... Leggi su huffingtonpost

“Non cambia molto mettere le mascherine anche all’aperto, anzi, andava fatto prima”. A Capri c’è un retrogusto di rassegnazione in questa estate post-Covid, tanto che le reazioni all’ordinanza del sin ...

Virus a Capri, le serate in un locale cult dell'isola: «Nessuno indossava la mascherina»

Un weekend vissuto pericolosamente, come fanno i giovani, quest'anno ancor di più, in giro per Capri, all'insegna della bella vita, dopo un altro fine settimana a Ponza e un altro ancora in programma.

“Non cambia molto mettere le mascherine anche all’aperto, anzi, andava fatto prima”. A Capri c’è un retrogusto di rassegnazione in questa estate post-Covid, tanto che le reazioni all’ordinanza del sin ...Un weekend vissuto pericolosamente, come fanno i giovani, quest'anno ancor di più, in giro per Capri, all'insegna della bella vita, dopo un altro fine settimana a Ponza e un altro ancora in programma.