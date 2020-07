47 Metri: Uncaged (2020): Trailer Italiano del Thriller con gli squali – HD (Di venerdì 24 luglio 2020) 47 Metri: Uncaged (2020): Trailer Italiano del Thriller con gli squali – HD Per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx Diretto da: Johannes Roberts Cast: John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Corinne Foxx, Davi Santos, Sistine Stallone e Brec Bassinger #47MetriUncaged in uscita In tutti i cinema italiani dal 2020. Dal 24 luglio sulle principali piattaforme Quattro ragazze decidono di fare un’immersione tra le rovine di una città sommersa. Tra momenti di divertimento e varie sfide scopriranno presto di non essere sole. Il claustrofobico labirinto di caverne sommerse ... Leggi su udine20

clikservernet : 47 Metri: Uncaged, la recensione: i predatori della città sommersa - Noovyis : (47 Metri: Uncaged, la recensione: i predatori della città sommersa) Playhitmusic - - Eurogamer_it : La nostra recensione di 47 metri: Uncaged. Estate, ragazze e squali: come farne a meno? - 3cinematographe : EXCL #47MetriUncaged - tanta paura e poco ossigeno nella clip dello shark movie - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #47MetriUncaged: intervista esclusiva a #BrianneTju, #DaviSantos e #KhylinRhambo, protagonisti del survival… -