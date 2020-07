18 artisti cantano Creuza De Ma di Fabrizio De Andrè per Genova, da Vasco Rossi e Gianna Nannini a Giuliano Sangiorgi (Di venerdì 24 luglio 2020) Diciotto artisti cantano Creuza De Ma di Fabrizio De Andrè come colonna sonora dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, che si terrà il 3 agosto pRossimo. Il brano che apre il celebre album di De Andrè del 1984 sarà cantato da 18 personalità di spicco, raccolte dalla volontà di Dori Ghezzi. La nuova versione di Creuza De Ma sarà cantata da Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Giua, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Paolo Fresu, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggiero, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Cristiano De André, Sananda Maitreya. ... Leggi su optimagazine

