1-0 al St Etienne, Psg vince coppa Francia (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 24 LUG - Il Psg torna in campo dopo quattro mesi e conquista la coppa di Francia battendo 1-0, grazie ad una rete di Neymar, il Saint Etienne. Ma la partita è stata rovinata da un ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - SkySport : Infortunio per Mbappé in Psg-Saint Etienne: rissa in finale di Coppa di Francia. FOTO - Alberto_Today : Al Psg la Coppa di Francia: 1-0 al S. Etienne, decide Neymar. Sugli spalti si rivedono i tifosi FOTO… - cmdotcom : Al #Psg la Coppa di Francia: 1-0 al S. Etienne, decide #Neymar. Sugli spalti si rivedono i tifosi FOTO… - sportface2016 : Trionfo #PSG, battuto il Saint Etienne. Ma Mbappè si fa male e tiene in apprensione Tuchel -