Zaniolo innamorato di Roma: ecco la dedica social – FOTO (Di giovedì 23 luglio 2020) Nicolò Zaniolo è sempre più al centro della Roma: ecco l’ultima dedica social del centrocampista giallorosso per la città Nicolò Zaniolo è sempre più innamorato di Roma e della Roma. Le recenti polemiche sembrano ormai acqua passata come testimonia l’ultimo post social del centrocampista giallorosso. Zaniolo, sempre al centro di voci di mercato che lo vedono lontano dalla Capitale, posa con le braccia aperte in mezzo ai tantissimi monumenti della Città Eterna. Un segnale che lui a Roma vuole restare e diventare una bandiera. View this post on Instagram 💎 ... Leggi su calcionews24

