Zaniolo | gol da fenomeno e coccole da Fonseca | “E’ il futuro della Roma”

Al termine della strepitosa prestazione di ieri, corredata da un gol da fuoriclasse puro, Fonseca toglie Nicolò Zaniolo dal mercato. Solo 24 ore fa tutti commentavamo l'indiscrezione di 'Repubblica' sul presunto litigio negli spogliatoi tra Zaniolo ed alcuni compagni di squadra. Proprio la lite sembrava essere l'ultimo tassello di un mosaico che conduceva alla cessione

La presentazione della nuova maglia da testimonial e le dichiarazioni d'amore verso la Roma, il gol (straordinario) contro la Spal sembrano chiudere un cerchio tra Niccolò Zaniolo, Paulo Fonseca ...Pau Lopez 5 Inerte su Cerri, sembra in confusione totale: combina due pasticci in uscita rischiando di concedere alla Spal un insperato ribaltone. L’alibi però c’è: ha avuto problemi di stomaco per tu ...