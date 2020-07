Zangrillo gela Sileri: “Entrare nel Comitato scientifico? Grazie, la mia indisponibilità è perpetua” (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel corso di un’intervista radiofonica, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha affermato che all’interno del Comitato scientifico composto da medici ed esperti contro il Sars-CoV-2, la presenza del prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano (primario dell’Irccs meneghino San Raffaele), Alberto Zangrillo, sarebbe ideale, soprattutto in virtù della sua “esperienza preziosa”. Non solo, oltre a Zangrillo, il viceministro Sileri ha anche aggiunto che, per ‘ottimizzare’ al meglio il Cts, ha pensato anche ad altri rinomati specialisti, come il virologo Fabrizio Pregliasco, e l’infettivologo Massimo Galli. Zangrillo: “Grazie ma la mia ... Leggi su italiasera

