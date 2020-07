Zangrillo: “Coronavirus? Non sta succedendo nulla. Il Cts dica la verità agli italiani” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad essere stufo. È evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Coronavirus, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete. Mi aspetto che il Comitato Tecnico Scientifico dica la verità agli italiani: uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza. Se entrate in un locale chiuso, mettete la mascherina, ma continuate a vivere più di prima”. Queste sono le decise, significative e rabbiose dichiarazioni di Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, esternate nel corso della trasmissione televisiva ‘In Onda’ di La7. Zangrillo si ... Leggi su sportface

