Zanardi | il medico della clinica riabilitativa | «Sarà come scalare l’Himalaya Ma faremo tutto il possibile»

Da due giorni Alex Zanardi si trova ricoverato alla clinica Villa Beretta, in provincia di Lecco. È qui che trascorrerà il suo periodo di riabilitazione dopo più di un mese dall'incidente dello scorso 19 giugno. «Alex Zanardi percepisce qualcosa del mondo attorno a lui?». Alla domanda posta dalla giornalista del Corriere della Sera, Franco Molteni, dirigente dell'Unità Operativa della clinica di riabilitazione, risponde con una metafora: «Quello che posso dirle è che in questo momento lui è davanti all'Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la

