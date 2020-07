Zac Efron, il body shaming può essere anche al maschile (Di giovedì 23 luglio 2020) Zac Efron, 30 anni di amori e successi sfoglia la gallery Il body shaming non risparmia neanche gli attori uomini. Zac Efron, protagonista della nuova serie Netflix “Down to earth”, si ritrova definito “dad bod”, “panciuto di mezza età”, rilassato, insomma, sulle pagine di alcuni tabloid americani. E la polemica social infuria. View this post on Instagram Welcome to the sort of shitty, click-baity headlines women have to read about ... Leggi su iodonna

Circondati come siamo da macchinari iper-tecnologici e da una digitalizzazione che ha ormai invaso ogni aspetto della nostra vita, non è facile per noi tornare con i piedi per terra e ricordare da dov ...

Lo spin-off della serie tv spagnola, composta da quattro stagioni, concluderà le avventure delle due protagoniste interpretate da Maggie Civantos e Najwa Nimri, rispettivamente nei panni di Macarena e ...

