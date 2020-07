Yaon Leonardi ucciso fuori la discoteca, Alberto Pastore condannato a 14 anni: confessò l'omicidio sui social (Di giovedì 23 luglio 2020) Il gup di Novara Rossana Mongiardo ha condannato a 14 e mezzo di carcere Alberto Pastore , il 23enne processato con rito abbreviato per avere ucciso a coltellate, il 25 agosto scorso, il migliore ... Leggi su leggo

Il gup ha decretato questa pena per Alberto Pastore, il 23enne processato con rito abbreviato per aver ucciso a coltellate, lo scorso 25 agosto, il migliore amico di 25 anni Yaon Leonardi Il gup ...Quattordici anni e mezzo di carcere, è questa la sentenza di condanna emessa oggi dal Gup di Novara per Alberto Pastore, il 23enne che uccise l'amico Yaon Leonardi, 25 anni, confessando subito dopo il ...