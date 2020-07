XXXI Festival delle Ville Vesuviane: domenica 26 le canzoni e le poesie di Cristiano Godano e Davide Rondoni (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo il successo del recital di Nicola Piovani “La musica è pericolosa”, che martedì 21 luglio ha inaugurato in Villa Campolieto il XXXI Festival delle Ville Vesuviane, domenica 26 luglio, alle ore 2o, sempre nell’Esedra di Villa Campolieto, sarà la volta di Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, che con il poeta Davide Rondoni propone “Conta su di me. canzoni e poesie”: la serata prende spunto dall’ultima canzone di Godano “Ti voglio dire”, una ballata sull’amicizia e porta in scena l’incontro tra due artisti con la voglia di stare insieme in un luogo bellissimo. In ... Leggi su ildenaro

"Durante il lockdown abbiamo fatto una riflessione su cosa oggi deve essere un museo d'arte contemporanea. Pensiamo che non sia un magazzino di ...

Il Ravenna Festival torna a Lugo per un’estate oltre il covid

La XXXI edizione di Ravenna Festival, approda in città per la sua seconda tappa lughese, riconfermando il successo dell’ edizione passata. Domani la grande inaugurazione col concerto di Brunori Sas, ...

