Xbox Series X sarà lanciata a novembre? (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci stiamo avvicinando al lancio delle console next-gen, ma ancora non sappiamo nulla del prezzo o della data di uscita di PS5 e Xbox Series X, oltre al fatto che entrambi i sistemi arriveranno entro quest'anno. Sony e Microsoft sembrano non voler svelare le loro carte, ma forse il CFO di Microsoft potrebbe aver svelato indizi sul periodo di lancio di Series X.Durante una conference call, è stato riferito che alla CFO Amy Hood è stata posta la domanda su quando sarebbe arrivata la "nuova console", e Hood ha risposto che uscirà a novembre. Per l'esattezza, Amy Hood ha detto "November holidays". La conference call non era aperta al pubblico, ma Dina Bass di Bloomberg, che ha posto la domanda, ha riportato la risposta in un tweet.

