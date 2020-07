Xbox Games Showcase: nuovo trailer di Crossfire X (Di giovedì 23 luglio 2020) La campagna di Crossfire X mostrata con un trailer adrenalinico durante l’Xbox Games Showcase. Remedy si cimenta con gli FPS Crossfire X è un titolo che ha interessato la community fin dal suo annuncio. L’elemento distintivo di questo FPS è il coinvolgimento di Remedy nella campagna del gioco. La software house infatti si è occupata della scrittura della componente single player di Crossfire X. Riusciranno i talentuosi scrittori di Remedy nel costruire una campagna variegata e interessante? Lo scopriremo, nel frattempo gustatevi il trailer qui sotto. Ecco il trailer di Crossfire X dell’Xbox Games Showcase Il ... Leggi su tuttotek

Durante le sfasi finali dell'Xbox Games Showcase, Microsoft ha annunciato ufficialmente Fable (senza numerazione), del gioco sappiamo molto poco in quanto a parte il trailer presentato durante l'event ...L’evento di Microsoft Xbox Games Showcase si è chiuso con un trailer che tanti fan attendevano: il breve video ha introdotto Fable, in sviluppo dai ragazzi di Playground Games. Non sono state fornite ...