Xbox Game Showcase: Tell Me Why ha una data di uscita (Di giovedì 23 luglio 2020) Vi manca un titolo in stile Life is Strange? Allora Tell Me Why è quello che fa per voi, eccolo mostrato all’Xbox Game Showcase In mezzo alla carrellata di giochi mostrata all’Xbox Game Showcase c’è tempo anche per l’ultima fatica di DONTNOD. Probabilmente conoscete la software house per quella perla di Life Is Strange, ecco a voi Tell Me Why, il suo seguito spirituale. Il gioco si presenta come una avventura grafica moderna ad episodi. Vi lasciamo al trailer disponibile qui sotto mostrato all’Xbox Game Showcase. Tell Me Why ha una data di uscita, ecco il trailer dell’Xbox ... Leggi su tuttotek

