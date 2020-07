Wirecard, Bafin sotto inchiesta dalla vigilanza europea (Di giovedì 23 luglio 2020) Non sembrano conoscere fine le ripercussioni sulla Germania dello scandalo che ha colpito la società finanziaria Wirecard AG, al centro della più grande frode finanziaria che abbia mai interessato Berlino. Stando a quanto riportato da IlSole24Ore, l’Esma (european Securities and Markets Authority) avrebbe infatti aperto un fascicolo per indagare sulle mancanze della Bafin (la Consob tedesca) … Wirecard, Bafin sotto inchiesta dalla vigilanza europea InsideOver. Leggi su it.insideover

Adesso il quadro è più nitido. Parliamo di un crac che non è capitato a casa nostra. Parliamo di quelli che dicevano che «certe cose succedono solo da noi» che «in Germania per esempio non sarebbe suc ...

Il flop di Wirecard è una truffa

La Wirecard Ag, la società di servizi finanziari e di pagamento digitali di Monaco di Baviera, nei giorni scorsi ha presentato istanza di insolvenza. Non è più in grado di onorare le proprie obbligazi ...

