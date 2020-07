Wild Wild West: Will Smith rinunciò a Matrix per girare questo film (e se ne pentì) (Di giovedì 23 luglio 2020) Will Smith rinunciò al ruolo di Neo in Matrix, pentendosene in seguito, per interpretare James 'Jim' West in Wild Wild West, ecco perché. Will Smith rifiutò il ruolo principale di Matrix per recitare in Wild Wild West, essendo un fan sfegatato della serie televisiva. In seguito la superstar americana ha confessato che questa è stata la decisione peggiore che abbia preso nella sua carriera e, forse, perfino nella sua vita. In un video, caricato sul suo canale di Youtube, Smith ha spiegato: "Ok, questa è una di quelle storie di cui non sono affatto ... Leggi su movieplayer

grisaileen : @wild_dark_iris Mama mia ?? - masini_federico : @Libertos @PerryMiracco @Dodgers Vabbè quindi chi arriva secondo dietro i Dodgers? Io dico Yankees-Twins-As da una… - foottitinni : #tiziaparty Comunque credo che stasera non ci sarò perché sto giocando ad Animal Crossing: Wild World. E sto letter… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wild Wild West: Will Smith rinunciò a Matrix per girare questo film (e se ne pentì)… - _dream_lantern : RAGA RITIRO TUTTO CAZZO STASERA C'È WILD WILD WEST LA MIA INFANZIA CON WILL SMITH -

Ultime Notizie dalla rete : Wild Wild Wild Wild West: Recensione, Trama, Cast Periodico Daily - Notizie Wild Wild West: Will Smith rinunciò a Matrix per girare questo film (e se ne pentì)

Will Smith rinunciò al ruolo di Neo in Matrix, pentendosene in seguito, per interpretare James "Jim" West in Wild Wild West, ecco perché. Will Smith rifiutò il ruolo principale di Matrix per recitare ...

Wild Wild West, quando Will Smith preferì il western al ruolo di Neo in Matrix

Questa sera alle 21:05 il Canale 20 di Mediaset riproporrà il film Wild Wild West, libero adattamento della popolare serie televisiva anni '60 The Wild, Wild West e con protagonista la coppia inedita ...

Will Smith rinunciò al ruolo di Neo in Matrix, pentendosene in seguito, per interpretare James "Jim" West in Wild Wild West, ecco perché. Will Smith rifiutò il ruolo principale di Matrix per recitare ...Questa sera alle 21:05 il Canale 20 di Mediaset riproporrà il film Wild Wild West, libero adattamento della popolare serie televisiva anni '60 The Wild, Wild West e con protagonista la coppia inedita ...