Whirlpool, i figli degli operai portano tricolore al Consolato Usa (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue la protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est, contro la chiusura del sito di Ponticelli prevista per il prossimo 31 ottobre. E’ Serena, quattro anni, figlia di un operaio della Whirlpool, a guidare il corteo portando il tricolore sotto il Consolato americano. In questo momento, insieme ai sindacati locali e nazionali e le delegazioni degli operai della multinazionale dell’elettrodomestico nel nostro Paese, gli operai si stanno dirigendo verso piazza della Repubblica per far sentire la loro voce sotto il Consolato americano di Napoli. A capo del corteo, ci sono i figli degli operai ... Leggi su anteprima24

anteprima24 : ** Whirpool, i figli degli #Operai portano tricolore al Consolato ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool figli Whirlpool, i figli degli operai portano tricolore al Consolato Usa (FOTO E VIDEO) anteprima24.it Whirlpool, il ministro all'operaio che mette in vendita l'azienda su eBay: "Ma io lavoro per salvarla 20 ore al giorno..."

La provocazione ha fatto il giro dei media. A Gianni Del Gaizo, operaio Whirlpool è venuto in mente di mettere all'asta la fabbrica su eBay a 1 euro e l'iniziativa è stata ripresa da giornali e tv. Ma ...

La provocazione ha fatto il giro dei media. A Gianni Del Gaizo, operaio Whirlpool è venuto in mente di mettere all'asta la fabbrica su eBay a 1 euro e l'iniziativa è stata ripresa da giornali e tv. Ma ...