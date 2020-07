Watch Dogs Legion e la Resistenza in un nuovissimo trailer (Di giovedì 23 luglio 2020) Durante il pre-show di Xbox Games Showcase è stato mostrato un nuovissimo trailer dedicato a Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della serie in arrivo prossimamente. In Watch Dogs Legion potrete reclutare qualsiasi personaggio a Londra mentre costruite una Resistenza per salvare la città da militari corrotti, trafficanti di esseri umani ed un governo autoritario.Il nuovo trailer ci mostra una serie di personaggi che potranno essere utilizzati a proprio piacimento nel gioco in modo da formare un nutrito gruppo di dissidenti, ognuno con abilità proprie. E se muore il vostro personaggio? Niente paura, sarete in grado di trovarne un altro praticamente subito (vecchietta compresa).Watch ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Watch Dogs Legion, il nuovo trailer ci dà il benvenuto nella Resistenza - galacticguy30 : - IGNitalia : Il prossimo #UbisoftForward arriverà a settembre: Guillemot conferma la data per la seconda presentazione dedicata… - infoitscienza : Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion: il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X non sarà aumentato - VideoGamersITA : Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion: il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X non sarà aumentato -… -