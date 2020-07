Warhammer 40.000: Darktide è un nuovo FPS coop ambientato nell'universo di Warhammer (Di giovedì 23 luglio 2020) Warhammer 40,000: Darktide è un nuovo FPS cooperativo in arrivo su Xbox Series X e PC. Il gioco è sviluppato da Fatshark (creatori della serie di Vermintide) e sarà disponibile nel servizio Game Pass.Nel gioco i giocatori rivestiranno i panni di 4 soldati della guardia imperiale, sotto la guida di un Inquisitore. A quanto pare il team dovrà vedersela con creature mutanti simili ai nostri amici morti viventi, ed è chiaro di come gli sviluppatori si siano voluti ispirare a left 4 Dead.Nel complesso si tratta comunque di un titolo che vuole abbandonare le atmosfere più serie dei capitoli precedenti (anche se di poco bisogna precisare), basti infatti pensare alla voce narrante. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Warhammer 40.000: Darktide è un nuovo FPS coop ambientato nell'universo di Warhammer - Gamestormit : ? Warhammer 40.000 Mechanicus è ora disponibile per console ?? - AroundThe7able : Saltiamo in auto e prendiamoci a sportellate nel mondo di #Warhammer 40.000, correndo da folli Pelleverdi giocando… - LibGiovanni : RT @FrequenzaC: Quarantamila martelli da guerra risuonano nelle stanze della casa di Luca 'Jonsy Duke' Poletta, ma per fortuna lui è al sic… - FrequenzaC : Quarantamila martelli da guerra risuonano nelle stanze della casa di Luca 'Jonsy Duke' Poletta, ma per fortuna lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Warhammer 000 Warhammer 40,000 Darktide: il sequel di Vermintide si presenta su PC e Xbox Series X Everyeye.it Warhammer 40.000: Darktide per PC e Xbox Series X annunciato con un trailer 0

Warhammer 40.000: Darktide è il nuovo action cooperativo di Fatshark, annunciato per PC e Xbox Series X con uno spettacolare trailer: ecco i dettagli. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 23/07/2020 Warhamme ...

Warhammer 40.000: Mechanicus. Quando la macchina vince sulla carne

Dopo un paio di anni circa dal debutto su PC, arriva su console la conversione di Warhammer 40.000: Mechanicus (con tanto di espansione Heretek), strategico che, appunto, è ambientato in uno degli ...

Warhammer 40.000: Darktide è il nuovo action cooperativo di Fatshark, annunciato per PC e Xbox Series X con uno spettacolare trailer: ecco i dettagli. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 23/07/2020 Warhamme ...Dopo un paio di anni circa dal debutto su PC, arriva su console la conversione di Warhammer 40.000: Mechanicus (con tanto di espansione Heretek), strategico che, appunto, è ambientato in uno degli ...