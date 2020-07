Wall Street chiude in calo: Dow Jones -1,31%, Nasdaq -2,29% (Di giovedì 23 luglio 2020) Chiusura in calo per Wall Street con il Dow Jones che perde l'1,31% a 26.652,20 punti, il Nasdaq il 2,29% a 10.461,42 punti e l'indice S&P500 l'1,23% a 3.235,64 punti. Dopo la chiusura dei mercati ... Leggi su tgcom24.mediaset

