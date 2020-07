Volalto Caserta esclusa dalla Serie A1, l’ira di Turco: “Stanchi di fare guerre, salutiamo il volley” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Volalto 2.0 Caserta è stata esclusa dal campionato di Serie A1 di volley femminile. Come comunicato in mattinata dalla Lega, per la società del presidente Nicola Turco “non sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione”. Dalle mancate liberatorie alla questione palazzetto, passando per il ban della FIVB che blocca diverse operazioni di mercato: troppe incognite sul futuro della squadra campana. Le rosanero avranno due giorni di tempo per ricorrere al Giudice di Lega ma Turco non ha preso bene la mancata ammissione del suo club al prossimo campionato e sembra non essere intenzionato a fare ricorso. “La guerra contro di noi iniziata l’anno ... Leggi su anteprima24

marcofantasiatw : Turco: non faremo ricorso contro l'esclusione, lasciamo la pallavolo - CarlottaRossi11 : Pallavolo LegaFemminile - La Volalto Caserta 2.0 non ammessa alla Serie A1 - iVolleymagazine : Pallavolo LegaFemminile - La Volalto Caserta 2.0 non ammessa alla Serie A1 - TeleradioNews : Volalto 2.0 arriva la firma di un’ altra centrale italiana!! -