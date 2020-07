Vite al Limite, Destinee Lashaee pesava 307 kg, oggi è un’altra persona: bellissima (Di giovedì 23 luglio 2020) Destinee Lashaee è stata una delle protagoniste indiscusse di Vite Al Limite, il programma volto a restituire alle persone la fiducia nel proprio corpo e nel proprio aspetto dopo un percorso difficile, fatto di diete e chirurgie. Chi è Destinee Lashaee La storia di Destinee è stata una delle più particolari che il noto programma … L'articolo Vite al Limite, Destinee Lashaee pesava 307 kg, oggi è un’altra persona: bellissima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SerieTvserie : Vite Al Limite, Tommy Johnson: obeso per colpa della fidanzata Amanda? - tvblogit : Vite Al Limite, Tommy Johnson: obeso per colpa della fidanzata Amanda? - depi_depi74 : @CheshireCat_82 @IoSonoColui @Bukaniere @RobertoHusky49 @_Nad_ia @simorugg @Death35902652 @paromatta @Fa_fanculo… - AndreaSperlak : @EdoardoMecca1 @realvarriale @sscnapoli Uno prende decisioni in mezzo secondo mentre corre, l'altro ha tutto il tem… - Huguito1922 : @AnnaToniolo ah ho capito. Vite al limite, giusto? -