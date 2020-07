Virologo Perno: ‘Vedere i morti da Covid mi ha sconvolto come l’Aids’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug. (Adnkronos Salute) – Quando il mondo iniziava a scontrarsi con il dramma dell’Hiv, il Virologo Carlo Federico Perno si trovava negli Usa “in un reparto in cui tutte le sere si andava via e la mattina dopo si trovavano un paio di letti vuoti, e non perché i pazienti erano usciti con le loro gambe. E’ un’esperienza che ti tocca profondamente. Devo dire però che è la stessa esperienza che ho vissuto con il Covid: vedere tutti questi morti è stato per me ancora più sconvolgente forse dell’Aids”. E’ la dura testimonianza resa dall’esperto in una video-intervista nell’ambito del progetto Janssen ‘AWay Together’. Quella di Perno, direttore di Microbiologia dell’ospedale ... Leggi su calcioweb.eu

Milano, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Quando il mondo iniziava a scontrarsi con il dramma dell'Hiv, il virologo Carlo Federico Perno si trovava negli Usa "in un reparto in cui tutte le sere si andava v ...

