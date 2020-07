Violenze a livello di boss malavitosi, spaccio, pure l’orgia in caserma: Piacenza, le contestazioni ai carabinieri arrestati Torino, inchiesta per violenze sui detenuti: intervento del sindacato (Di giovedì 23 luglio 2020) violenze a livello di boss malavitosi nei confronti, non di rado, di cittadini innocenti. Contestato il reato di tortura. spaccio di droga organizzato durante il periodo dell’emergenza corona virus. C’è pure, nell’elenco delle contestazioni, un’orgia nell’ufficio del comandante di stazione. La vicenda della caserma dei carabinieri di Piacenza lascia attonito un Paese. Sei arrestati di cui uno ai domiciliari, altre quattro misure cautelari. Fra i destinatari (non agli arresti) pressoché tutti di origine meridionale, almeno un pugliese. Tutti sospesi dal servizio con effetto immediato. Da Piacenza a Torino: ... Leggi su noinotizie

Piacenza, 22 luglio 2020 - Arresti illegali, estorsioni, violenze, traffico e spaccio di stupefacenti: è quanto portato alla luce dall'operazione denominata 'Odysseus', coordinata dalla Procura di Pia ...

Piacenza, 22 luglio 2020 - Arresti illegali, estorsioni, violenze, traffico e spaccio di stupefacenti: è quanto portato alla luce dall'operazione denominata 'Odysseus', coordinata dalla Procura di Pia ...