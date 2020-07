Violentata a 19 anni in pieno giorno all’uscita del supermercato a Testaccio: arrestato 50enne (Di giovedì 23 luglio 2020) Violentata a 19 anni in pieno giorno all’uscita del supermercato a Testaccio. L’uomo, un italiano di cinquant’anni, ha seguito la 19enne appena uscita da un supermercato in zona Testaccio e l’ha Violentata. Dopo averla spinta in un vicolo l’ha costretta a un rapporto orale. La giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire, poi l’ha denunciato. L’uomo ora si trova a Regina Coeli. Una giovane di 19 anni è stata Violentata da un uomo di cinquant’anni ieri pomeriggio a Testaccio, in via Giovanni Branca. La ragazza era appena uscita dal supermercato, dove era ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : L'orrore. Violentata ieri pomeriggio mentre portava tranquillamente il cane al parco. Una donna di 45 anni, alla qu… - CocoCocorocchio : RT @TelefonoRosaNaz: #Roma giovane violentata in strada. Non possiamo più affrontare un problema così importante senza rigore e professio… - romi_andrio : RT @FiorellaMannoia: MERDA UMANA. Violentata a 19 anni in pieno giorno all'uscita del supermercato a Testaccio: arrestato 50enne https://t.… -