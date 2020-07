Vino, la Sardegna rischia di perdere il Cannonau: enologi in rivolta (Di giovedì 23 luglio 2020) Allarme per la tradizione vitivinicola sarda. L'Isola rischia perdere il Cannonau, Vino tutelato con la Dop, marchio per l'origine protetta, e di vederlo produrre con lo stesso nome in altre regioni d'Italia. Tutto questo in seguito all'approvazione l'anno passato del regolamento 33 dell'Ue, andato a integrare la precedente disciplina, dove i vini tipici della Sardegna erano tutelati sia nel momento della richiesta del marchio, sia con le restrizioni nell'uso dello stesso. Peculiarità ed elementi di distinzione che potrebbero saltare nella norma nazionale che recepirà in Italia la nuova normativa comunitaria. Cosicché il Vino che, come testimoniato da recenti scoperte archeologiche veniva prodotto sin dall'età ... Leggi su tg24.sky

